Кононенко ответил назвавшей «Суперджет» говном Собчак

Телеведущая Ксения Собчак после катастрофы Sukhoi Superjet 100 в столичном Шереметьево назвала этот самолет «адовым говном». Журналист Максим Кононенко назвал подобные комментарии самым чудовищным в этой ситуации и призвал «гасить цинизм».

В своем Telegram-канале Собчак объяснила, почему старается не летать «Суперджетом». «Это адовое говно. И «ошибка экипажа» – это, конечно, отличная версия, но проблема только в том, что коррумпированные чиновники не в состоянии признать, что сам проект «Сухой Суперджет» – это дико провальная история», – заявила телеведущая.

«Просто поговорите с любым пилотом, как они «любят» Су, – пишет Собчак.

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



Кононенко в свою очередь прокомментировал обилие комментариев, подобных тому, что прозвучал от Собчак. «Самое чудовищное в этой вот ситуации – это вот это вот «Суперджет говно»... Прямо, как шакалы, набросились на тему и грызут», – написал он в своем Telegram.

«Я не святой, я понимаю, что есть цели и есть задачи. Но, бл***, там еще людей даже не опознали. Побойтесь бога, а. Ну давайте как-то гасить цинизм. Всех денег не заработаешь. А спрошено будет», – заключил он.

Напомним, в воскресенье, 6 мая, направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. Погиб 41 человек, большинство из них отравились продуктами горения.