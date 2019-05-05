Рогозин дал «дружеский совет» американскому адмиралу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, призвавшего ввести новые антироссийские санкции.

«Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях», – написал Рогозин в Twitter.

По его словам, партнерство между Россией и США важно для всего мира.

В качестве примера партнерских отношений между Москвой и Вашингтоном Рогозин привел сотрудничество Роскосмоса с НАСА, которое существует «в сложных политических условиях».

Рогозин напомнил, что через несколько дней Россия будет отмечать Победу над германским нацизмом. Глава госкорпорации подчеркнул, что в этой войне «наши отцы и матери не преклоняли колени перед угрозой их физического уничтожения». Вместе с тем, продолжил Рогозин, Америка хочет, чтобы Россия преклонила «колени перед вашими запретами на посещение США российскими артистами и спортсменами».

«Джеймс, это даже не смешно. Однажды ты сказал мне, что начал понимать Россию. По-видимому, это понимание еще не завершено», – заключил Рогозин.

Ранее Ставридис призвал ввести новые санкции против России. В статье для журнала Time он написал, что рестрикции могли бы выражаться в полном запрете на въезд российских граждан в США.