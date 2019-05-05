Американский адмирал призвал полностью запретить въезд россиян в США

Бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал США Джеймс Ставридис в статье для журнала Time призвал полностью запретить въезд россиян в Соединенные Штаты.

Он утверждает, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера якобы подтвердило факт «вмешательства» России в американские выборы. «Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы – и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов», – передает текст его статьи РИА «Новости».

Ставридис выразил мнение, что введенные санкции слишком слабы, и призвал принять более жесткие меры против России перед выборами в 2020 году, так как нынешние ограничения «не привлекают внимания президента России Владимира Путина».

Он призвал не ограничиваться санкциями против российского бизнеса. По его мнению, нужно ввести санкции против спортсменов, музыкантов, ученых, дипломатов и Путина. Также он предлагает открыто поддерживать людей или группы в России, которые «стремятся к демократии».

Ставридис в статье рассматривает и вариант полного запрета въезда россиян на территорию США – вне зависимости от того, с какой целью они туда едут. Предлагает он и отказаться от сотрудничества с Россией по международным проектам: от восстановления Сирии, от регулирования цен на нефть и т.д.

Экс-командующий силами НАТО в Европе и ранее отличался резкими высказываниями против России. Так, в сентябре 2018 года он назвал военные учения России и Китая «играми со смертью».