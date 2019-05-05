Мадуро призвал венесуэльских военных приготовиться к вторжению США

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро призвал военных быть готовыми встать на защиту венесуэльской земли от посягательств Соединенных Штатов.

«Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю», – заявил Мадуро, обращаясь к тысячам молодых кадетов на маневрах в штате Кохедес, передает RT.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы, при этом не исключил, что согласился бы на предложение США о начале военной интервенции в Венесуэлу.

Напомним, в пятницу Гуайдо открыто заговорил об иностранном вторжении в Венесуэлу.

После этого Мадуро обвинил США в стремлении колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн, используя доктрину Монро.

Газета ВЗГЛЯД анализировала угрозы США свергнуть Мадуро военным вторжением.

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