Мадуро заявил о нетрадиционной войне США против Венесуэлы

Соединенные Штаты ведут против Венесуэлы нетрадиционную войну; используя доктрину Монро Вашингтон хочет снова колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Они (США – прим. ВЗГЛЯД) хотят, используя доктрину Монро, снова колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн, они ведут нетрадиционную войну, чтобы ослабить нашу родину, реализуют заговор с большим количеством денег, чтобы разделить и разрушить вооруженные силы изнутри с помощью группы предателей-заговорщиков», – приводит его слова РИА «Новости».

Заявление прозвучало во время учений кадетов разных родов вооруженных сил страны. Всего в маневрах в штате Кохедес участвовали порядка 3,7 тыс. кадетов.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла не является слабой страной и обладает мощными вооруженными силами, которые должны быть едиными и лояльными как никогда. «Или Монро – или Боливар, или империя янки – или чавистская Венесуэла», – заявил он.

Газета ВЗГЛЯД ранее оценила шансы того, что американцы в итоге решат свергнуть Мадуро с помощью военной операции.

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