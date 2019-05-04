На месте убийства пяти человек под Челябинском нашли младенца

Младенец в коляске обнаружен в частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области, где обнаружили тела пяти человек, в том числе четырехлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

«Младенец найден в коляске, он жив», – сказал источник ТАСС.

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина, в данный момент младенец находится в больнице. Она сообщила, что в семье, кроме погибшего четырехлетнего мальчика, еще двое детей. Обнаруженный малыш не пострадал, а другой ребенок сейчас находится у бабушки. Как ожидается, дети будут воспитываться именно у нее.

Напомним, тела двух женщин, двух мужчин и ребенка с ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая, по факту убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).