На Шри-Ланке усилили охрану мостов из-за сообщений о новых атаках

Полиция Шри-Ланки усиливает охрану мостов в Коломбо на фоне информации о готовящихся атаках со стороны экстремистов.

Газета Daily Mirror со ссылкой на правоохранительные органы Шри-Ланки сообщает, что некоторые из злоумышленников, причастных к серии терактов 21 апреля, все еще остаются на свободе, передает РИА «Новости».

По данным полиции, целью новых атак могут стать мосты в Коломбо, в связи с чем будут развернуты дополнительные полицейские силы.

Кроме того, ВМС страны усилят патрули на реках и каналах.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов.

Сообщалось о 359 погибших, однако позже выяснилось, что эти данные были преувеличены. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.