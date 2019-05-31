Россия расширила ответные санкции против ЕС

МИД России анонсировал расширение списка запрещенных для въезда в страну представителей Евросоюза, количество людей в списке доведено до «паритетного» со списком ЕС, сообщили в министерстве.

«В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников» – так в своем комментарии на официальном сайте МИД объяснил расширение списка.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что Россия предостерегала ЕС от использования односторонних санкций и предупреждала о праве на ответные действия.

«Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», – подчеркнули в МИДе.

Ограничения были введены согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

«Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена представительству Европейского союза в России в установленном порядке», – заключили в ведомстве.

Напомним, в марте Евросоюз официально запретил въезд восьмерым россиянам из-за инцидента в Керченском проливе.