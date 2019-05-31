Студия «Квартал 95» решила снять пародию на Зеленского

Соучредитель студии «Квартал 95» Борис Шефир сообщил, что в компании уже придумали пародию на Владимира Зеленского несмотря на то, что он «не смешной».

«Вова не смешной. Его очень тяжело пародировать. Он не говорит глупостей... Он смешной только на сцене, когда кого-то пародирует. А так он не будет, как (мэр Киева Виталий) Кличко говорить разную чушь, или как (лидер радикальной партии Олег) Ляшко со своим андеграундом», – сказал Шефир изданию «Детектор Медиа».

Кто именно будет пародировать Зеленского, он не назвал, но в концепцию пародии вошла идея, где персонаж будет «нормальным человеком, который попал в дурдом и всему удивляется».

Также Шефир выразил надежду, что через два года студия вернется на российский рынок.

«Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны», – сказал он.

Он подчеркнул, что если бы на Украине разрешили производить кино и телепродукцию на русском языке, можно было бы торговать ею с Россией.

С 2014 года, рассказал он, «Кварталу 95» пришлось отказаться от проекта «на сотни миллионов долларов» на российском рынке. Сейчас студия ищет возможности выйти на другие рынки, это займет 10–15 лет.

«Например, мы планируем сделать сериал «Сваты» для Румынии. Мы много говорили с поляками, но у них свой рынок и свои талантливые производители», – рассказал бизнесмен.

Ранее Шефир объяснил, почему считает необходимым отменить закон о тотальной украинизации.

Напомним, 14 мая спикером Рады Андреем Парубием был подписан закон «О телевидении и радиовещании». Действующий глава государства Петр Порошенко подписал его 15 мая.

После вступления в силу закона на Украине планируется назначить уполномоченного, который будет следить за использованием украинского языка при исполнении обязанностей, а также назначать размеры штрафов. При этом квоту для общенациональных телеканалов на вещание на украинском языке повысили с 75% до 90%.

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