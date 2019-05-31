Обвиняемого в терроризме курсанта отправили на принудительное лечение

Московский окружной военный суд отправил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им/ Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в терроризме.

Суд признал его невменяемым и освободил его от уголовного преследования, передает ТАСС.

«Направить Осипова на принудительное лечение», – огласил постановление судья.

Судом было установлено, что Осипов планировал совершить теракт в военной академии, желая «прославиться и запомниться современникам».

«Осипов восхищался организаторами колумбайнов в США и высказывался о несоответствии количества жертв в них с усилиями, которые приложили их организаторы», – говорится в постановлении суда.

Отправить курсанта на лечение в психиатрическую клинику просила прокуратура. В 2018 году у Осипова обнаружили полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении. По версии гособвинения, курсант не осознавал последствия своих поступков.

Адвокат подсудимого намерен обжаловать постановление в Верховном суде, добиваясь оправдательного приговора.

Напомним, в январе 2018 года в Петербурге началось слушание дела первокурсника Военно-космической академии Вадима Осипова, который, по версии следствия, планировал устроить теракты, взорвав тележку с мороженым и расстреляв сослуживцев.

Осипов был задержан весной 2017 года после того, как преподаватель на следующий за терактом в метро Петербурга день нашел у него план-схему захвата казармы