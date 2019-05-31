Сенатор усомнился в наказании виновных в избиении россиянина в Косово

«Этот вопрос будет, как говорится, «замылен». Вряд ли косовская полиция действовала по собственной инициативе, наверняка у них была на это санкция», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров по поводу избиения косовским спецназом российского сотрудника миссии ООН.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что виновные в избиении в Косово россиянина Михаила Краснощекова должны понести суровое наказание. Сенатор назвал это нападение «вопиющим» инцидентом.

«Сотрудника ООН подвергли насилию. В первую очередь косовары должны извиниться за произошедшее и наказать виновных, потому что это недопустимо», – убежден политик.

Он приветствовал реакцию российских властей на произошедшее. «На данный момент Россия привлекла внимание всего мирового сообщества. В Косово продолжается планомерное выдавливание оставшихся сербов и попытка устроить в их отношении геноцид. Это давняя мечта косоваров и сейчас она близка к осуществлению», – заявил Джабаров.

Собеседник не исключает, что косовары намеренно провоцируют Россию и сербов на ответные действия с целью самим оказаться «жертвами агрессии» и добиться «признания Косово как самостоятельного государства».

«То, о чем предупреждала Россия еще много лет назад – тактика потакания косоварам, их защита от якобы агрессивных сербов, вот она себя сейчас и проявляет. В центре Европы появилось бандитское квазигосударство, через которое идет трафик наркотиков, и экстремисты оттуда перебираются в другие европейские страны. Это квазигосударство еще не раз аукнется архитекторам его создания», – констатировал Джабаров.

Сенатор сомневается, что на практике удастся добиться правосудия над обидчиками Краснощекова. «Этот вопрос будет, как говорится, «замылен». Вряд ли косовская полиция действовала по собственной инициативе, наверняка у них была на это санкция», – резюмировал Владимир Джабаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ООН должна реагировать на попытки лишить статуса российского сотрудника миссии в Косове. По его словам, Приштина испытывает чувство безнаказанности из-за покровительства стран Запада.

«Они [власти непризнанного Косова] явно отбились от рук тех, кто делал вид, что руководит. На самом деле они никого не слушали. Руководить ими пытались и Евросоюз, и США», – сказал министр.

Во вторник сотрудник миссии ООН в Косово гражданин России Михаил Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами.

Как заявил накануне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Москва проследит за ходом дела вокруг нападения на Краснощекова и не даст «спустить на тормозах это преступление».