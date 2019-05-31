Нефть подешевела на рисках снижения спроса и торговой напряженности

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром продолжают заметно снижаться после обновления минимума с начала марта накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,12% – до 64,6 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI снизилась на 1,01%, составив 56,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефть подешевела в четверг на ряде факторов – сокращении запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 мая, опасениях за темпы развития мировой экономики, и росте добычи в Саудовской Аравии.