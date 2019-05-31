Новые украинские десантные катера оказались слишком медленными

В ходе заводских испытаний было выявлено, что максимальная скорость десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины не соответствует заявленным техническими характеристиками показателям.

«Над этим будут работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера», – заявил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук, передает РИА «Новости».

Соответствующее сообщение было размещено на странице «Флота Украины» в Facebook. Однако через некоторое время после публикации замечание о скорости исчезло, однако информация сохранилась в истории редактирований.

Ранее у «Кентавров» также находили не мало проблем, включая то, что катер не может «стоять ровно».

Первый катер проекта 58503 «Кентавр» спустили на воду в сентябре 2018 года. Украинские власти заверяли, что катера данного типа «полностью соответствуют лучшим мировым образцам» и планировали направить их для «охраны и патрулирования» в Азовское море.