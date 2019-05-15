Новые украинские катера оказались неспособны «стоять ровно»

У десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр» ВМС Украины выявили множество проблем, сообщил глава Украинского военного центра Тарас Чмут в эфире телеканала UMN.

«Он (катер проекта «Кентавр» – прим. ВЗГЛЯД) должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории это все может быть хорошо, (может) ходить, (судно) быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьет, и вопросы, вопросы, вопросы», – приводит его слова РИА «Новости».

Украинские власти в этом году планировали направить два десантных катера «Кентавр» для «охраны и патрулирования» в Азовское море.

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, с какой целью Украина решила разместить на Азовском море малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера «Кентавр». Он заверил, что катера не помогут Киеву творить беззаконие в Азовском море, так как «российский флот, вооруженные силы и пограничники будут препятствовать различным авантюрам».

Первый катер проекта 58503 «Кентавр» спустили на воду в сентябре 2018 года. Украинские власти уверяли, что катера данного типа «полностью соответствуют лучшим мировым образцам».