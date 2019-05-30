Зеленский заявил сенатору США, что Украина ведет две войны

Во время встречи с сенатором США Робертом Портманом новый украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет сразу две войны.

«Вопрос, который поднимался во время встречи, – ситуация в Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего, о прекращении огня и обмене заложниками», – сообщила пресс-служба президента Украины.

«У нас две войны: война с Россией и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой прежде всего для экономики Украины», – приводит «Интерфакс» заявление Зеленского.

Украинский президент подчеркнул, что важно продолжать давление на Россию, чтобы обеспечить «надлежащее выполнение» Минского соглашения.

Ранее Зеленский сказал журналистам, что переговоров с Москвой не будет, однако собрался вынести на референдум вопрос о восстановлении отношений с Россией.