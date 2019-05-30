Росздравнадзор рассказал о фальшивой справке погибшего участника «Московского полумарафона»

Умерший после «Московского полумарафона» участник спортивного мероприятия представил организаторам фальшивую медицинскую справку, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Сотрудники бригады медицинской скорой помощи, оказывавшие помощь потерявшему сознание участнику, действовали в соответствии с российскими законами, отметило ведомство, передает РИА «Новости».

Отмечается, что погибший не прошел медосмотр перед забегом.

«Если организаторы мероприятия запрашивают справку о состоянии здоровья, обязательно нужно пройти медицинский осмотр. Если ничего не болит, это не значит, что человек здоров. Только квалифицированный специалист может определить, есть ли противопоказания для участия в спортивных мероприятиях», – сказал глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и области Андрей Плутницкий.

В ведомстве подчеркнули, что отсутствие единого электронного учета результатов всех медосмотров и освидетельствований выгодно тем, кто производит фальшивые медицинские документы.

Напомним, один из участников «Московского полумарафона» скончался вскоре после завершения 10-километровой дистанции.