Росздравнадзор рассказал о фальшивой справке погибшего участника «Московского полумарафона»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Госдума ужесточила наказание за «пьяные» ДТП
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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка
Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах
Кто сажает недоучек за штурвал самолета
Сербии грозит новый распад
«Суперджет» сгорел при посадке
США объявили Китай врагом
Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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Кто заплатит за печеньки на российском майдане
Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...
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В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв
Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вестиПодробности...
Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.Подробности...
Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
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