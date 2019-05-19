Участник Московского полумарафона умер после финиша

Один из участников Московского полумарафона скончался вскоре после окончания дистанции в 10 км, сообщили организаторы.

«Участник Московского полумарафона пробежал дистанцию 10 км, благополучно финишировал и получил медаль. Во время прохождения дистанции обращений этого бегуна к медицинским службам зафиксировано не было. После забега он вышел с территории «Лужников» и почувствовал себя плохо», – передает слова представителя организаторов агентство «Москва».

Он отметил, что медслужба оказала ему необходимую помощь, однако спасти его не удалось – врачи констатировали смерть.

Обязательным условием для допуска к забегу является медицинская справка. На самом мероприятии работало 17 бригад скорой медицинской помощи, а также пять мобильных бригад.

На территории стартово-финишного городка находятся два шатра-госпиталя.