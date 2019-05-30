Бросивших младенца в Петербурге родителей заподозрили в покушении на убийство

Следователи вместе с полицейскими Петербурга нашли и задержали родителей семимесячной девочки, которую бросили без еды в частном доме в Красносельском районе города, их подозревают в покушении на убийство, сообщает следственное управление СК по городу.

«Из материалов уголовного дела следует, что родители ребенка, имея умысел на умышленное причинение смерти семимесячной дочери, оставили ее 21 мая 2019 года без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме, расположенном в Красносельском районе, и ушли в неизвестном направлении», – сообщается на сайте ведомства.

Ребенка случайно нашел родственник владельца дома, он услышал плач семимесячной девочки. После этого младенца доставили в детское учреждение.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны мать девочки 1998 года рождения и ее отец 1990 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения», – отмечает СК.

Родители девочки длительное время скрывались от сотрудников правоохранительных органов, меняли сим-карты на своих мобильных телефонах, добавляет ведомство.

В отношении подозреваемых изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», затем оно было переквалифицировано в «Покушение на убийство».

В середине мая другая женщина оставила маленькую дочь одну в поликлинике на севере Москвы. Мать ребенка задержали через некоторое время. По ее словам, она не справлялась с материнскими обязанностями.

После этого стало известно о случае, когда мать бросила в хостеле двух малолетних детей в подмосковных Люберцах.