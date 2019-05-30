Познер объяснил, почему только русские хотят возродить СССР

Телеведущий Владимир Познер считает, что Советский Союз был абсолютно искусственным образованием и возродить его хотят только русские, «потому что они были во главе» СССР.

Один из подписчиков спросил Познера, как он относится к петиции с требованием расследовать события незаконной ликвидации СССР в 1991 году. Этот документ, в частности, подписали Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и еще тысячи граждан России.

«Когда речь идет о народе, а это порядка 150 миллионов человек в нашей стране, я чрезвычайно осторожно отвечаю на такие вопросы. Говорят, «народ хочет», а откуда вы знаете, что народ хочет? Ваши приятели хотят, группа людей – это народ?» – задался вопросом Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Журналист добавил, что не поддерживает петицию о расследовании ликвидации СССР и не подпишет ее. «Я считаю, что Советский Союз – это было абсолютно искусственное образование. Как показывает опыт, республики не хотели быть в Советском Союзе и не желают вернуться, это мы знаем точно. Единственные, которые хотят восстановить Советский Союз – это русские, потому что они были во главе. Как только получилось быть независимыми, все выбрали независимость», – добавил Познер.

По его словам, СССР был «царской империей, но с другим названием». «Где-то прибавили, где-то потеряли, Финляндию в частности, потому что не могли удержать. В конце концов произошло то, что не могло не произойти, все большие империи в конце концов распадаются. Еще хорошо, что это все произошло без гражданской войны, без большой крови», – отметил телеведущий.

В конце прошлого года данные опроса «Левада-центра» показали, что число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет и составило 66%, хотя еще годом ранее эта доля составляла 58%, а на протяжении последнего десятилетия показатель не поднимался выше 61%.

В ноябре соцопросы также показали, что многие граждане Украины испытывают ностальгию по Советскому Союзу, а каждый четвертый украинец выступил за возрождение СССР.