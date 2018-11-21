Песков прокомментировал сожаление россиян о распаде СССР

Взгляд
19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идёт вперёд. Всё меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И всё больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...

На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...

Не бывает оккупантов, которые строят мосты

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

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    За что дерутся украинские депутаты

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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          Песков прокомментировал сожаление россиян о распаде СССР

             19 декабря 2018, 13:22
          Фото: Смертин Павел/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Данные соцопросов о большом числе россиян, испытывающих сожаление в связи с распадом Советского Союза, могут трактоваться по-разному, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

          «Это данные социологов, которые, конечно, дают очень большое место для различных трактовок», – сказал Песков, комментируя результаты социологического исследования, согласно которым две трети россиян испытывают сожаление из-за распада СССР, в том числе в связи с тем, что люди потеряли чувство принадлежности к великой державе.

          Он отметил, что эти данные можно трактовать и таким образом, но иные социологи объяснят эти цифры абсолютно стандартной фразой: человек склонен приукрашать то, что было с ним в молодости: это всегда «кажется и вкуснее, и надежнее, и величавее».

          «Это скорее хлеб для социологов, для экспертов. Думаю, что к подобным исследованиям нужно относиться именно так», – добавил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

          В среду газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Левада-центра» сообщила, что число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет. Сейчас об этом говорят 66% респондентов, хотя еще годом ранее эта доля составляла 58%, а на протяжении последнего десятилетия показатель не поднимался выше 61%.

          В ноябре соцопросы также показали, что многие граждане Украины испытывают ностальгию по Советскому Союзу, а каждый четвертый украинец выступил за возрождение СССР.


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