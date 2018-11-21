Песков прокомментировал сожаление россиян о распаде СССР

Данные соцопросов о большом числе россиян, испытывающих сожаление в связи с распадом Советского Союза, могут трактоваться по-разному, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это данные социологов, которые, конечно, дают очень большое место для различных трактовок», – сказал Песков, комментируя результаты социологического исследования, согласно которым две трети россиян испытывают сожаление из-за распада СССР, в том числе в связи с тем, что люди потеряли чувство принадлежности к великой державе.

Он отметил, что эти данные можно трактовать и таким образом, но иные социологи объяснят эти цифры абсолютно стандартной фразой: человек склонен приукрашать то, что было с ним в молодости: это всегда «кажется и вкуснее, и надежнее, и величавее».

«Это скорее хлеб для социологов, для экспертов. Думаю, что к подобным исследованиям нужно относиться именно так», – добавил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

В среду газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Левада-центра» сообщила, что число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет. Сейчас об этом говорят 66% респондентов, хотя еще годом ранее эта доля составляла 58%, а на протяжении последнего десятилетия показатель не поднимался выше 61%.

В ноябре соцопросы также показали, что многие граждане Украины испытывают ностальгию по Советскому Союзу, а каждый четвертый украинец выступил за возрождение СССР.