В Эстонии обнаружили останки советского летчика

Строители, которые прокладывали канализационную трассу под строящимся жилым районом в Тарту, обнаружили останки советского летчика и фрагменты истребителя ЛаГГ-3, сбитого во время Второй мировой войны, сообщил эстонский телеканал ETV+.

«Когда копали траншею, ковш экскаватора за что-то зацепился, стали откапывать и нашли куски. Достали целый мотор и одну из лопастей и останки человека, то есть здесь наверняка один или несколько летчиков», – заявил представитель строительной фирмы Пауль Ялас, слова которого приводит ТАСС.

После обнаружения останков строительные работы были приостановлены.

Руководитель Тартуского отделения поискового клуба Kamerad Александр Коткин рассказал, что на всех частях найденного самолета есть номера. «Мы посмотрели номер: русские буквы, цифры. Через Google сравнили с фотографиями ЛаГГ-3, производства 38-го года. Этот конкретно самолет 42-го года выпуска», – сказал Коткин.

Как предполагают эксперты, самолет разбился в ходе боев под Тарту в 1944 году.

Напомним, в начале мая в Новгородской области у деревни Жестяная Горка Батецкого района были найдены «расстрельные ямы» времен Великой Отечественной войны с останками тысяч погибших. По этому факту СК России возбудил уголовное дело по статье «геноцид». В преступлении заподозрили латвийских карателей.

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