ПНС Ливии рассказало о плохом положении Хафтара

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар находится в плохом положении – он потерял популярность в обществе и проигрывает на политической арене, заявил замглавы президентского совета Ливии при Правительстве национального согласия (ПНС) Ахмад Майтыг.

«Хафтар рассчитывал взять столицу (Триполи) за 3 или 4 дня, но этого не случилось. Теперь он в очень плохом положении. Он заявил девяти послам иностранных государств, что возьмет Триполи за три дня, а жители столицы его встретят с распростертыми объятиями и ликованием. Этого не случилось, и он посылает на жителей города ракеты и самолеты», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Майтыга, Хафтар «проиграл политически», потерял популярность в обществе и может потерпеть и военное поражение.

Между тем, 23 апреля ЛНА Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на Триполи. Первый этап похода на ливийскую столицу стартовал 4 апреля. 8 апреля ЛНА объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов, начались бои с применением авиации.