Футболист Глушаков потребовал не выпускать дочь за рубеж

Футболист «Спартака» Денис Глушаков обратился в ФСБ с просьбой закрыть старшей дочери выезд за границу, об этом сообщил адвокат его бывшей супруги Сергей Жорин.

«Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребенок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле», – написал Жорин в своем Twitter.

В интервью «Пятому каналу» адвокат пояснил, что Дарья и старшая дочь Глушакова планировали отдохнуть на майские праздники за рубежом, но из-за этого обращения отпуск был сорван.

«Будем об этом заявлять в суде. Поступок, на мой взгляд, некрасивый. Тем более, оснований никаких нет. Если бы была угроза, что ребенка вывезут и не вернут, – только тогда это обосновано», – сказал Жорин.

Напомним, в феврале Никулинский суд Москвы расторг брак Дениса Глушакова и его жены Дарьи, взыскав со спортсмена алименты.