ЕС обратился с заявлением к Турции и России по Сирии

Евросоюз призывает власти Сирии и страны-гаранты Астанинского процесса обеспечить защиту населения в сирийском Идлибе, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара по гуманитарной помощи Христоса Стилианидиса.

«Значительное усиление военных действий в сирийском Идлибе и северной части Хамы за последний месяц привело к приблизительно 160 жертвам среди гражданского населения и дальнейшему перемещению более 200 тыс. человек. Мы ожидаем, что сирийский режим и гаранты Астаны немедленно выполнят свои обязательства и обеспечат немедленную защиту гражданских лиц», – передает ТАСС заявление ЕС.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин ранее заявил о гарантиях со стороны России в отношении сирийского Идлиба – он пообещал, что эта провинция не превратится во «вторую Ракку».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении в Идлибе, где сирийские боевики перешли в наступление.

Россия и Турция являются гарантами Астанинского процесса по Сирии, который, в частности, касается зоны деэскалации в Идлибе.