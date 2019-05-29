В Госдуме поддержали проект об общих принципах работы региональных омбудсменов

Взгляд
29 мая, среда  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
Разделы

Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
Перейти а раздел…

Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

В России впервые по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии» арестован криминальный авторитетФото: Томская полиция/Youtube
Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...

Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:СК начал доследственную проверку из-за нападения на российского сотрудника ООН в Косово
            США заявили о несоблюдении Россией моратория на ядерные испытанияОнищенко рассказал, когда начнут выдавать больничные за «офисное выгорание»США накажут ЕС санкциями за обход американских санкций Во время сдачи ЕГЭ в Чебоксарах умерла школьница
            Косовский спецназ потерял секретные документыВ России украли железнодорожный мостКосово потребовало лишить иммунитета россиянина из миссии ООНСтали известны первые маршруты поездов из Крыма
            Сбившую четырех человек женщину закидали камнями в МахачкалеСосо Павлиашвили отреагировал на петицию о запрете российской эстрады в ГрузииПчелы заблокировали границу Эстонии и РоссииВ канаве под Вологдой нашли древнего каменного идола

            Главная тема


            Почему Украина разучилась строить мосты

            урегулирование на украине


            США разрешили Киеву не выполнять Минские соглашения

            новое оружие


            Рассекречены планы дальнейшей модернизации Су-57

            громкая провокация


            Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в России

            Видео

            «хайли лайкли»


            Лавров оценил моду «все списывать на русских»

            военная агрессия


            Названа главная угроза Крымскому мосту от Украины

            взгляд на жизнь


            Познер назвал страны, которые идут «наиболее правильным путем»

            гражданская война


            Почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов

            новый кризис


            Косово смогло поставить Сербию на колени

            реальный мир


            Сергей Мардан: Выйти из бункера единомыслия

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Левые наступают


            Дмитрий Дробницкий: «Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            В Госдуме поддержали проект об общих принципах работы региональных омбудсменов

            29 мая 2019, 18:26

            Версия для печати

            Госдума в ходе заседания в среду приняла в первом чтении внесенный сенаторами Совета Федерации проект закона об общих принципах работы уполномоченных по правам человека в регионах.

            Документ устанавливает, что должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта России, передает ТАСС.

            При осуществлении своих полномочий омбудсмен «независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен им». На эту должность на срок до пяти лет (не более двух сроков подряд) может быть назначен только гражданин России в возрасте от 30 лет, «обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты». Кандидат при этом не может иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство.

            Устанавливается, что региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта РФ в порядке, утверждаемом регионом. Кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека. Для утверждения на посту кандидат должен набрать большинство голосов депутатов законодательного органа власти субъекта РФ. Отдельная статья законопроекта регулирует порядок прекращения полномочий регионального омбудсмена.

            Закрепляется право уполномоченного лично представлять ежегодный доклад на заседании законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ.

            Предусматривается право регионального уполномоченного принимать меры, предусмотренные законом, не только при рассмотрении жалоб, но и при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина «либо в случаях, имеющих особое общественное значение, при защите интересов лиц, неспособных самостоятельно использовать правовые средства защиты». Оговаривается, что уполномоченный имеет право нанимать помощников, осуществляющих деятельность на общественных началах, и создавать общественные приемные на территории субъекта РФ.

            Как пояснил ранее журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, проектом устанавливается, что каждое федеральное ведомство должно четко прописать правила взаимодействия с региональными уполномоченными, эти нормы будут действовать на всей территории РФ.

            Кроме того, в документе регламентированы порядок рассмотрения жалоб и права омбудсмена в отношении организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями.

            Проектом закона предписывается создание аппаратов региональных уполномоченных в статусе госоргана субъекта РФ. По словам сенатора, в настоящее время создание отдельного госоргана предусмотрено не во всех регионах, «что, безусловно, сказывается на эффективности работы региональных уполномоченных».

            Принятие законопроекта об уполномоченных по правам человека в регионах завершит формирование в России системы правозащитной деятельности. Такое мнение высказал в среду председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

            «Мы считаем, что то, что мы сделали, во многом ведет к формированию системы. Я полагаю, что поправки ко второму чтению не будут носить принципиальный характер, за исключением укрепления статуса региональных уполномоченных. После принятия закона в третьем чтении мы сможем сказать, что в России создана полноценная система правозащитной деятельности, которая является независимой, но которая уважается государством», – сказал Гаврилов.

            Он подчеркнул, что законопроект поможет унифицировать систему региональных уполномоченных и закрепить их независимость.

            Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что в законопроекте должен быть четко отражен статус уполномоченного по правам человека в субъекте РФ.

            «Сейчас сказано, что уполномоченный является государственным служащим субъекта Федерации. Но это не просто супермен, который в единственном лице может выполнять [задачи]. Это персонифицированный орган, этому органу нужно определить какой-то статус», – сказала она.

            Также Москалькова призвала убрать из законопроекта ко второму чтению норму, по которой уполномоченные смогут беспрепятственно посещать учреждения, подчиненные органам исполнительной власти субъектов, только в случае принятия соответственного подзаконного акта.

            При этом Москалькова подчеркнула, что законопроект закрепляет все положительные наработки в области защиты прав человека в регионах и вводит единые стандарты работы омбудсменов.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............