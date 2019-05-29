Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, так как управление ими пока еще выстраивается.

Кудрин заявил в Совете Федерации, отвечая на замечание одного из сенаторов, который назвал «тревожной» ситуацию с исполнением нацпроектов, в том числе на уровне регионов, что ситуацию не следует драматизировать, так как в данный момент «идет только начало работы по этим проектам», идет «период выстраивания управления этими проектами», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «на следующем шаге у нас более острый вопрос будет – об эффективности и результативности тех мер, которые запланированы».

20 мая Счетная палата в своем докладе указывала, что бюджетное финансирование нацпроекта по производительности труда и поддержке занятости не было начато в первом квартале, а кассовое исполнение расходов по остальным нацпроектам существенно ниже среднего уровня расходов бюджета России.

По словам Кудрина, по состоянию на 1 мая расходы на реализацию национальных проектов и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры страны были исполнены в сумме 411 млрд рублей, или 24% показателя сводной бюджетной росписи 2019 года.

«Это в два примерно раза больше, чем было на 1 апреля. За месяц что-то серьезное изменилось, и темп все-таки наращивается», – отметил глава Счетной палаты.

Однако «пока исполнение по национальным проектам находится ниже на 6%, чем в среднем общее исполнение расходов по бюджету, которое сегодня достигло 30%».

По информации Кудрина, пока не началась реализация 16 из 75 федеральных проектов в рамках нацпроектов; менее чем на 15% исполнены национальные проекты по безопасным и качественным дорогам, цифровой экономике, производительности труда и поддержке занятости, образованию.

Также Кудрин сообщил, что реальные доходы россиян по итогам 2019 года могут остаться на прежнем уровне или снизиться.

«Первый квартал показал отрицательные значения. Это никем не прогнозировалось, это не ожидалось, поэтому, конечно, общие показатели года, в котором планировался 1% роста реальных доходов, могут оказаться нулевыми или даже отрицательными. Конечно, такой риск возникнет», – сказал он.

Он указал, основой роста доходов населения является экономический рост, более успешная деятельность отраслей экономики. При этом «сегодня темпы экономического роста являются неустойчивыми».

Кроме того, глава Счетной палаты рассказал, что ведомство разрабатывает новые методы борьбы с коррупцией, в том числе обновляются соглашения с силовыми структурами.

Задачей является «развитие среды добросовестности и борьба с коррупцией».

«Это очень деликатная задача. Здесь общество требует более существенных мер с учетом масштаба все-таки коррупции и казнокрадства», – сказал Кудрин.

Он добавил, что в том числе недавние изменения в полномочиях Счетной палаты по проверкам «дочек» госкорпораций повысят прозрачность госструктур.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка сообщил о подписании специального приказа для обеспечения законности при реализации национальных проектов.

До этого сообщалось, что тщательно контролировать расходование бюджетных средств на нацпроекты поручил Генпрокуратуре президент России Владимир Путин.

Напомним, 12 нацпроектов планируется реализовать до 2024 года. Их общий бюджет составит более 25 трлн рублей.