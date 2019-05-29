Чайка подписал приказ для обеспечения законности при реализации нацпроектов

Генпрокурор Юрий Чайка сообщил о подписании специального приказа для обеспечения законности при реализации национальных проектов.

«С учетом поставленных главой государства задач в области социально-экономического развития страны и принятых в этих целях национальных проектов мной подписан специальный приказ. В нем определены основные направления работы прокуроров для обеспечения законности, защиты прав граждан при их реализации», – сообщил генпрокурор во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.

Он также отметил, что особое внимание направлено на вопросы правомерности расходования выделенных бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что тщательно контролировать расходование бюджетных средств на нацпроекты поручил Генпрокуратуре Владимир Путин.

Напомним, 12 нацпроектов планируется реализовать до 2024 года. Их общий бюджет составит более 25 трлн рублей.