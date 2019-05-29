Транснефть не согласилась со словами Силуанова о «косяке» на «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин не согласился со словами первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о «косяке компании» в ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

«Заявление первого вице-премьера Силуанова – это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие. В его рамках ПАО «Транснефть» признано потерпевшей стороной. ... Полагаю, что в данном случае Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании «Транснефть», – заявил Демин, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что компания не обращалась и не будет обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов за 2018 год в связи с загрязнением нефти в трубопроводе, передает ТАСС.

Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов счел неправильной идею снижения дивидендов от «Транснефти» из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода «Дружба».

В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти. Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, также до начала мая остановился транзит сырья в Европу.