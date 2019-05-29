Су-57 покажут иностранным делегациям на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 иностранцам продемонстрируют истребители пятого поколения Су-57 и легкий военно-транспортный Ил-112В, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

«Делегациям от ВВС и всем гостям Международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Также делегаты смогут увидеть учебно-тренировочные самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5 и т.д.

Ранее сообщалось, что в ходе авиасалона покажут полноразмерный макет фюзеляжа российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) CR929.

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