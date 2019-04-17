Фюзеляж российско-китайского самолета обещали показать на МАКС

Полноразмерный макет фюзеляжа российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) CR929 планируется представить на российском Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

«Одним из ключевых экспонатов выставки должен стать полноразмерный макет салона перспективного российско- китайского ШФДМС CR929», – сказал замдиректора департамента промышленного оборудования министерства промышленности и информатизации КНР Минхуа Цянь, передает ТАСС.

Замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров подробнее рассказал о площадках МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября.

«Мы договорились с китайской стороной о том, что будет китайский павильон, российский павильон и отдельный, надеюсь, самый высокий, павильон будет посвящен демонстрации трех частей фюзеляжа CR929. В него можно будет зайти, посидеть, посмотреть масштабы», – сказал он.

Ранее стало известно, что Китай впервые станет соорганизатором МАКС-2019. Минхуа Цянь заявил, что китайское присутствие будет масштабным: «В соответствии с достигнутыми договоренностями, компании из КНР разместятся в отдельном павильоне площадью не менее 3 тыс. кв. м».

Напомним, презентация проекта CR929 прошла на международном авиасалоне Airshow China 2018 в китайском городе Чжухай в ноябре 2018 года.