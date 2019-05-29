В партии Порошенко предсказали атаку Саакашвили на Зеленского

Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в Раде Алексей Гончаренко заявил, что Михаил Саакашвили, которому на днях вернули украинское гражданство, вскоре начнет «атаковать» президента страны Владимира Зеленского

«Саакашвили – это разрушитель. Мне кажется, что в стране нужно строить, а не разрушать. Что может принести Украине Саакашвили, я не знаю... Сейчас он любит Зеленского. Но думаю скоро настанет тот день, когда он его разлюбит... и будет атаковать», – сказал Гончаренко, передает РИА «Новости».

Политик отметил, что Саакашвили по возвращению в Киев будет пытаться отомстить. По предположению Гончаренко, политическая сила Саакашвили может попасть в украинский парламент.

«В нашей стране возможно все. Но увидим. Мне кажется ему нечего предложить украинскому обществу», – пояснил.

Напомним, Зеленский вернул гражданство Саакашвили 28 мая, во вторник. Саакашвили также говорил о возможности отомстить экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.

22 мая 2019 года он попросил Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Президент России Владимир Путин советовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД