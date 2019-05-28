Саакашвили высказался о мести Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не планирует мстить лишившему его гражданства Петру Порошенко.

«Месть – это вообще не мой стиль... Справедливость – очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы», – сказал политик в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».

Саакашвили отметил, что планирует поддерживать нового президента страны Владимира Зеленского и его соратников. «Есть очень молодой и талантливый президент с его молодой командой, поэтому, я думаю, что мы все должны его поддержать», – сказал экс-губернатор Одесской области.

Напомним, Зеленский вернул гражданство Саакашвили 28 мая, во вторник.

Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.

22 мая 2019 года он попросил Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Президент России Владимир Путин советовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.