Задержан глава уранодобывающего предприятия в Забайкалье

В Забайкалье следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П. Славского» (ППГХО) Александра Глотова – его подозревают в получении взятки в 8 млн рублей.

Вместе с Глотовым задержан депутат совета города Краснокаменск Забайкальского края, директор фирмы «Аргуньсервистранс» Орхан Пашаев, сообщает ТАСС.

По информации регионального УМВД, в 2017 году Глотов заключил договор об участии в тендере с Пашаевев; за «победу» в конкурсе гендиректор потребовал каждый месяц передавать ему 500 тыс. рублей.

С начала 2018 года поставщик каждый месяц отдавал эту сумму как лично, так и через посредника. Почти за полтора года гендиректор предприятия получил 8 млн рублей.

Отмечается, что в тендере участвовали несколько предприятий общепита, но глава предприятия по формальным причинам не допустил других участников.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», «Вымогательство взятки».

Во время обысков у одного из подозреваемых изъяли более 11 млн рублей, иностранную валюту, а также документы, видео- и аудиозаписи, подтверждающие противоправную деятельность.

В данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» – это крупнейшее в Забайкальском крае многоотраслевое горнодобывающее и перерабатывающее предприятие, флагман российской уранодобывающей отрасли.

Основной вид деятельности ППГХО – производство закиси-окиси урана с целью ее дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла госкорпорации «Росатом».

Александр Глотов был назначен генеральным директором объединения решением Совета директоров ПАО «ППГХО» от 31 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что в России выросло число коррупционных преступлений.

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