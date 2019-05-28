Глава парламента Грузии посоветовал Киеву не пускать Саакашвили во власть

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал экс-президента этой республики и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили авантюристом и посоветовал украинским властям не назначать его на новые должности.

Глава парламента Грузии подчеркнул, что возвращение Саакашвили на Украину не должно повлиять на отношения между странами, передает ТАСС.

«Я ни в коем случае не посоветовал бы украинским друзьям принять подобное решение (назначить Саакашвили на должность). (...) Мы знаем, чем закончилось принятие подобного решения в предыдущем случае, что стало результатом этого, и сейчас итог будет таким же, так как речь идет о назначении авантюриста на какую-то должность», – сказал спикер парламента Грузии в интервью телекомпании «Маэстро».

Напомним, во вторник Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

Экс-президент Грузии получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.

22 мая 2019 года Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Ранее президент России Владимир Путин советовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.