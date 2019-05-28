Российские силовые ведомства отказались возвращать обращение «господин»

МВД и Минобороны считают нецелесообразным возвращение обращения «господин» в силовых ведомствах страны.

В настоящее время в МВД и армии принято обращение «товарищ», тогда как в дореволюционной России к представителям жандармерии и офицерам было принято обращаться «господин».

«Предложение о выделении части граждан по профессиональной принадлежности обращением к ним «господин» противоречит Конституции РФ и неприемлемо», – цитирует ответ МВД РИА «Новости».

Также в Минобороны отметили, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения, поэтому при обращении принято использовать слово «товарищ» в значении «союзник (друг)».

«Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих», – отметили в ведомстве.

В СССР обращение «товарищ» было официальным. В современной России данная форма приветствия является уставной в Вооруженных Силах России.

Предложение вернуть в силовые структуры обращение «господин» ранее предложил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

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