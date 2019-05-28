Рогозин подвел итоги года на посту главы Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подвел итоги года работы на посту главы госкорпорации; он заявил, что считает основными достижениями за этот период формирование новой управленческой команды и работу по исправлению финансовой ситуации.

Рогозин отметил, что «любой руководитель неизбежно начинает с двух вещей» – это «кадры и деньги», передает РИА «Новости».

«Если говорить о кадрах, то это формирование управленческой команды. В нее вошли профессионалы, выходцы из крупных предприятий отрасли, из структур Министерства обороны. С другой стороны, мы пригласили специалистов из правительства, бизнеса, носителей знаний и лучших практик из других отраслей», – рассказал он.

Кроме того, за минувший год был проведен аудит состояния предприятий, производственных процессов, а также произведены назначения новых руководителей предприятий.

Самой острой проблемой глава Роскосмоса Рогозин назвал поиск решений для финансового оздоровления Космического центра им. Хруничева – предприятие накопило долгов на 111 млрд рублей, но их уже удалось снизить до 80 млрд.

В финансовой сфере Роскосмос меняет подходы к контрактной работе, рассказал глава отрасли, ведется внедрение системы «мотивационного ценообразования».

Одним из ключевых приоритетов дальнейшей работы Дмитрий Рогозин назвал превращение госкорпорации в по-настоящему интегрированную структуру.

«С единой технологической политикой, единым пространством исследований и разработок, целостной производственной системой, наконец, целостной деловой, корпоративной культурой. Только так мы можем быть полноценным игроком на глобальном уровне», – сказал он.

Другая насущная задача – восстановление конструкторского потенциала.

Напомним, на свой нынешний пост Дмитрий Рогозин был назначен 24 мая 2018 года. До этого он курировал космическую и оборонную сферу на посту вице-премьера.

Ранее в Роскосмосе назвали зарплату Рогозина.

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