Избран президент Иракского Курдистана

Парламент Иракского Курдистана избрал новым президентом региона Нечирвана Барзани.

Нечирван Барзани избран новым президентом Иракского Курдистана, сообщает ТАСС со ссылкой на «Курдистан 24».

До этого Барзани занимал пост главы кабинета министров автономии.

Иракский Курдистан – неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района был закреплен в конституции Ирака 2005 года.

В 2018 году Барзани приезжал в Россию, где принял участие в праздновании Дня Победы и встретился с Владимиром Путиным.