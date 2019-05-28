Путин призвал жестко пресекать попытки проникновения в Россию террористов

Российские пограничники должны жестко пресекать попытки проникновения в Россию международных террористов, заявил глава государства Владимир Путин.

В своем обращении в честь Дня пограничника Путин отметил, что российские границы являются «самыми протяженными в мире», передает РИА «Новости».

Он призвал пограничников защищать страну от проникновения террористов и контрабандистов, международного криминала, а также «ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции».

Для решения поставленных задач пограничникам требуется использовать «весь имеющийся потенциал», включая «подразделения мобильных действий» и спецназ, сказал президент.

Кроме того, он отметил важность освоения техники нового поколения.

Путин указал на необходимость обеспечить законопослушным гражданам возможность удобного пересечения границы, чтобы способствовать процессам интеграции на евразийском пространстве.

Президент подчеркнул, что «во все времена» пограничники, проявляя «смелость и стойкость», «первыми принимали удар агрессора». Он направил «самые теплые слова благодарности ветеранам пограничной службы», подчеркнув «подвиги героев 1941 года», а также «оборону перевалов Кавказа», «вахту на дальневосточных заставах» и роль в «афганской кампании».