Украина потребовала от России вернуть «корабли и людей»

Как сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, ее ведомство подготовило дипломатическую ноту в связи с решением Международного трибунала по морскому праву, касающимся украинской провокации в Керченском проливе.

В ноте Киев спрашивает у российской стороны, когда сможет «забрать корабли», а также «парней из Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время».

Украина требует «немедленно выполнить» решение Международного трибунала по морскому праву.

Зеркаль сказала, что украинская сторона «готова забирать все то, что должна забрать в соответствии с решением: и корабли, и людей».

В случае отказа России передать Украине моряков Киев намерен поставить вопрос о санкциях.

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли, которые незаконно пересекли российской границы.

Россия отказалась участвовать в слушаниях. Москва считает, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения.