СК попросил арестовать сбившего сотрудника ДПС сына экс-сенатора

Следственный комитет просит арестовать сына бывшего члена Совета Федерации Амира Галлямова, который на иномарке сбил инспектора ДПС в Москве, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

«Сегодня следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», – говорится в сообщении на сайте СК.

27-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее сообщалось, что в Москве задержали сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова Тимура, который сбил полицейского, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС.

Сотрудники ДПС остановили Land Cruiser Галлямова на Кутузовском проспекте. Мужчина не стал показывать документы и скрылся.