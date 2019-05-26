Сын экс-сенатора сбил полицейского во время погони

В Москве задержали сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова Тимура, который сбил полицейского, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, сообщают СМИ.

Сотрудники ДПС остановили Land Cruiser Галлямова на Кутузовском проспекте. Он не стал показывать документы и скрылся, сообщает РЕН-ТВ.

Погоня завершилась на пересечении улиц Минская и Мосфильмовская, где сбежавший остановился на светофоре. В этот момент один из полицейских выбежал из машины, чтобы задержать Галлямова, но тот стартовал и боком сбил его. Затем внедорожник выехал на тротуар и уехал.

Момент наезда на полицейского зафиксировала камера видеонаблюдения.

Позже Галлямова задержали. По данным телеканала, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выяснилось, что ранее он уже нарушал ПДД. Так, в апреле его оштрафовали за превышение скорости.

В ГУ МВД по Москве подтвердили, что подобный инцидент был, но имен участников не назвали. По данным ведомства, пострадавший сотрудник полиции с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение.