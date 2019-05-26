В Тель-Авиве прошла многотысячная акция протеста против иммунитета Нетаньяху

В субботу вечером тысячи израильтян вышли на акцию в Тель-Авиве, протестуя против предоставления премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху иммунитета, сообщает телеканал Би-би-си.

Митинг организовали оппозиционные партии Израиля, они обвинили Нетаньяху в том, что он пытается избежать наказания за коррупционные преступления, передает «Интерфакс».

Оппозиция заявила, что в акции участвовали десятки тысяч человек.

Протесты прошли на фоне заявлений партии Нетаньяху «Ликуд» о планах законодательно обеспечить премьера иммунитетом и лишить Верховный суд полномочий, которые могли бы позволить ему помешать подобным изменениям.

Нетаньяху является фигурантом трех разных дел. Его подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу, принимал подарки от бизнесменов, и якобы сговорился с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом.