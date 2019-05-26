В «тяжелую» «Ангару» решили вложить еще 9 млрд рублей

Повышение грузоподъемности ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» потребует от Роскосмоса 9,1 млрд рублей в 2019–2025 годах, сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о создании кислородно-водородного разгонного блока КВТК, который значительно увеличит возможности «Ангары-А5М» и «Ангары-А5В», передает РИА «Новости».

С разгонным блоком ДМ-03 первая из указанных ракет сможет выводить на геостационарную орбиту полезную нагрузку в 3,5–4,1 тонны, вторая – 5,5 тонн. При этом КВТК увеличит показатели «Ангары-А5М» до 5 тонн, а «Ангары-А5В» – до 8 тонн.

В апреле президент России Владимир Путин подтвердил, что «Ангара-А5М» впервые должна стартовать с космодрома Восточный» в 2025 году.

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