Беглов выступил за расширение полномочий муниципалитетов и районных властей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с муниципальными депутатами в Таврическом дворце заявил, что у районных администраций и муниципальных советов Петербурга должно быть больше полномочий и финансирования.

«Нужно, конечно, возвращать часть полномочий главам районов. И муниципалитеты, конечно, тоже должны подключаться», – сказал Беглов, сообщает Regnum.

Он также подчеркнул, что важной характеристикой в работе местных властей является сплоченность на районном звене: «Если мы все вместе с вами, то даем соответствующий результат». Беглов привел пример, когда муниципалы устанавливают детскую или спортивную площадку во дворе, а за проведение освещения к ней уже не отвечают, в итоге такие площадки остаются неосвещенными по вечерам.

«Во дворе иногда три хозяина. Это тоже непросто, это сложно. Поставил детскую площадку, а потом ТСЖ или еще что-то... Было много таких нестыковок, по которым нам тоже необходимо работать», – добавил он, уточнив, что было бы правильно, если муниципалы будут также отвечать и за свет на детских площадках.

«Я готов эти полномочия – вместе с финансами, конечно, а не просто одни полномочия – передать вам», – пообещал врио губернатора.

Во время встречи с депутатами муниципальных советов Санкт-Петербурга Александр Беглов также заявил, что правительством города определены четыре стратегических приоритета развития Петербурга: он должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом.

«Каждое из этих направлений требует слаженных действий исполнительной власти и местного самоуправления. Мы будем внимательно смотреть за тем, чтобы у муниципальных властей было достаточно сил и финансовых средств для выполнения задач», – отметил он, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Там уточняется, что в этом году бюджеты муниципальных образований выросли на 3%, превысив 13 млрд рублей, шесть из которых направлены на благоустройство.

Также стало известно, что детский сад на Канонерском острове, который попал в список долгостроев еще в 2017 году, готов к работе. По данным издания «Невские новости», его введут в эксплуатацию уже к 1 сентября.

Напомним, два месяца назад Александр Беглов отдал поручение ввести детсад в эксплуатацию в ускоренном темпе, для чего потребовалось выкупить здание в госсобственность, обеспечить его оборудованием и учебными материалами. Тогда врио губернатора заручился поддержкой Дмитрия Медведева, чтобы городу выделили финансирование на выкуп социальных объектов.

Ранее сообщалось, что Беглов заявил о поддержке литературных изданий.

Напомним, 8 сентября в единый день голосования в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора и депутатов муниципальных советов.