Беглов заявил о поддержке литературных изданий Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что правительство города поддержит литературные издания, об этом градоначальник сообщил во время открытия XIV Международного книжного салона на Манежной площади Петербурга.

«Жители нашего города всегда отличались тем, что любили книгу, и мы продолжаем эту традицию, поддерживаем наши журналы. Например, когда журнал «Звезда» попал в трудное положение, мы нашли возможность, нашли деньги, чтобы поддержать этот журнал и ряд других изданий», – сказал Беглов, передает ТАСС.

Он напомнил, что в этом году салон посвящен столетию писателя Даниила Гранина. «Это был замечательный человек, общественный деятель, писатель, фронтовик, почетный гражданин, который любил наш город», – отметил врио губернатора.

Как рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин, на книжном салоне стартует марафон добра имени Гранина. «Смысл его в том, чтобы каждый, кто может, принес по одной-две книги, и к концу года мы рассчитываем собрать более миллиона книг и передать их в отдаленные регионы», – сообщил он.

XIV Международный книжный салон проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 мая. В этом году он посвящен вековому юбилею со дня рождения Даниила Гранина и Году Театра. В основную программу салона вошли конференции и дискуссии по вопросам состояния книжной отрасли в России, детского чтения, будущего литературных журналов и многим другим. Всего в рамках салона пройдет около 200 мероприятий. В книжном салоне принимают участие представители 12 регионов России и 25 стран.

Событие входит в программу празднования Дня основания Санкт-Петербурга. Организаторами выступают комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.