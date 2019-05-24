Ростехнадзор не нашла нарушений в работе раздавившего пациентку аппарата

Проверка специалистов Ростехнадзора в ноябре 2018 года не выявила нарушений в работе гамма-терапевтического аппарата, который насмерть раздавил пациентку в воронежском онкодиспансере, сообщил департамент здравоохранения региона.

«По информации БУЗ ВО «ВОКОД», техническое обслуживание аппарата проводилось регулярно. В ноябре 2018 года проверка БУЗ ВО «ВОКОД» Верхне-Донским управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору нарушений в эксплуатации оборудования не выявила», – сообщил департамент, передает РИА «Новости».

Глава департамента Александр Щукин отметил, что медицинским организациям региона поручено провести анализ технического состояния оборудования.

«Безусловно, вред, причиненный жизни, будет возмещен в соответствии с действующим законодательством», – сказал Щукин.

Специалисты Росздравнадзора в пятницу начали проверку аппарата лучевой терапии, они связались с производителем устройства в Чехии, чтобы получить код доступа к электронике. Об этом ТАСС рассказал глава Росздравнадзора региона Владимир Щербаков.

Код, по словам, Щербакова, позволяет получить «доступ к его «мозгам», к электронной начинке данного аппарата, чтобы посмотреть, что происходит в центре управления данным прибором».

Напомним, 51-летняя пациентка погибла в онкодиспансере в Воронеже из-за аппарата лучевой терапии, который раздавил женщину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Прокуратура региона уже озвучила первые результаты проверки.