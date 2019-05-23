Стали известны первые результаты проверки гибели пациентки в онкодиспансере

Погибшая в воронежском онкологическом диспансере пациентка, по предварительным данным, получила тупую травму груди и живота, сообщил старший помощник областного прокурора Михаил Усов.

«По предварительным данным, женщина получила тупую травму груди и живота. Причину смерти установит экспертиза», – сообщил представитель надзорного органа, передает РИА «Новости».

В Воронеж по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой направились эксперты Росздравнадзора, они проведут экспертизу аппарата в онкодиспансере.

Росздравнадзор озвучит результаты проверки по инциденту в течение 20 дней.

«Они (результаты – прим. ВЗГЛЯД) могут быть известны завтра, потому что приехала лаборатория, которая будет разбирать аппарат. Это может быть выяснится сразу. А может, потребуется экспертное заключение в Москве. Поэтому: не позднее 20 дней, может быть, гораздо раньше», – сказал представитель ведомства.

Главный врач онкодиспансера Иван Мошуров сообщил, что аппарат, по причине которого произошла трагедия, имеет 30-летний срок эксплуатации и регулярно проверяется.

Мошуров подчеркнул, что в медучреждении есть группа специалистов, регулярно следящих за состоянием устройства и проверяющих его.

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил создать комиссию для выяснения причин и обстоятельств гибели пациентки.

«Губернатор Александр Гусев поручил первому заместителю председателя правительства области Владимиру Попову создать и возглавить специальную комиссию с участием общественников после трагического случая со смертью пациентки в Воронежском онкодиспансере 22 мая», – сообщила пресс-служба регионального правительства.

Комиссия будет работать совместно со специалистами Росздравнадзора, уточнили в пресс-службе.

Напомним, 51-летняя пациентка погибла в онкодиспансере в Воронеже из-за заклинившего аппарата лучевой терапии, который раздавил женщину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.