СК начал расследование гибели пациентки в онкодиспансере Воронежа

По факту гибели пациентки в онкологическом диспансере Воронежа возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Следственными органами СК по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели 22 мая в бюджетном учреждении здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» 51-летней местной жительницы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проведен осмотр места происшествия, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также следователи взяли объяснения у медицинского персонала, родственников погибшей, проводится анализ изъятой документации и проводятся другие следственные действия.

Росздравнадзор сообщал, что, по предварительным данным, пациентка погибла из-за заклинившего аппарата лучевой терапии, который раздавил женщину, передает «Интерфакс».

Отмечается, что аппарат был выпущен в Чехии в 2006 году.

В апреле следователи возбудили уголовное дело после удаления груди у пациентки по ошибочному диагнозу в онкологической больнице Саратова.