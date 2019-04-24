Женщине по ошибке удалили грудь в Саратове

Пациентке больницы в Саратове удалили грудь после ошибочно поставленного диагноза, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Пациентка проходила лечение по договору о платных услугах в 2017 году в онкологическом отделении Дорожной клинической больницы на станции Саратов-2 (входит в АО «РЖД»), сообщает СК, передает РИА «Новости».

Женщине удалили правую молочную железу, основываясь на результатах, которые она предоставила при обращении в клинику, отмечает ведомство.

«Работниками больницы был поставлен диагноз, основанный только на обследовании, которое женщина ранее проводила в учреждении неонкологического профиля. Уточнение и подтверждение диагноза не проводились. В связи с чем, согласно заключению эксперта на основании гистологического исследования, клинический диагноз «рак правой молочной железы» местной жительницей был поставлен ошибочно», – поясняет СК.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Круг подозреваемых на данный момент еще устанавливается, фигурантам грозит до двух лет заключения.

«В ходе расследования будет дана юридическая оценка, в том числе действиям врачей, оказывавших пациенту медицинскую помощь», – заключили в СК.