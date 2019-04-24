Женщине по ошибке удалили грудь в Саратове

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:32  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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            Женщине по ошибке удалили грудь в Саратове

            24 апреля 2019, 14:30

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Пациентке больницы в Саратове удалили грудь после ошибочно поставленного диагноза, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

            Пациентка проходила лечение по договору о платных услугах в 2017 году в онкологическом отделении Дорожной клинической больницы на станции Саратов-2 (входит в АО «РЖД»), сообщает СК, передает РИА «Новости».

            Женщине удалили правую молочную железу, основываясь на результатах, которые она предоставила при обращении в клинику, отмечает ведомство.

            «Работниками больницы был поставлен диагноз, основанный только на обследовании, которое женщина ранее проводила в учреждении неонкологического профиля. Уточнение и подтверждение диагноза не проводились. В связи с чем, согласно заключению эксперта на основании гистологического исследования, клинический диагноз «рак правой молочной железы» местной жительницей был поставлен ошибочно», – поясняет СК.

            Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Круг подозреваемых на данный момент еще устанавливается, фигурантам грозит до двух лет заключения.

            «В ходе расследования будет дана юридическая оценка, в том числе действиям врачей, оказывавших пациенту медицинскую помощь», – заключили в СК.


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