В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют

В России по указанию Центробанка вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют.

Официально указание о запрете было опубликовано 23 апреля, документ вступил в силу через 30 дней после публикации, передает РИА «Новости».

Указ о запрете демонстрации на уличных табло текущего курса валют был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 года.

Госдума приняла эти правки 5 декабря 2018 года, а Совет Федерации одобрил их 11 декабря.

Согласно закону, размещать информацию о курсе валют теперь можно только внутри помещений, где располагаются кредитные организации. При этом в ЦБ отмечают, что запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков, а инициатива направлена на борьбу с незаконными точками обмена валют, которые маскируются под операционные кассы банков.